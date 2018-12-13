СМИ: Бойня в Страсбурге стала «местью за мертвых братьев в Сирии»

Страсбург, Франция, , 21:40 — REGNUM Подозреваемый в страсбургском расстреле Шариф Шекат, поиски которого пока не увенчались успехом, открыл стрельбу в качестве «мести за своих мертвых братьев в Сирии», сообщает 13 декабря французский телеканал BFMTV.

По утверждению сотрудников телеканала, об этом злоумышленник заявил таксисту, у которого сразу после расстрела людей отбирал автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу в центре Страсбурга открыл по прохожим 11 декабря мужчина, кричавший при этом «Аллах акбар».

Двое из его жертв были убиты на месте, третий умер в больнице, еще 12 человек были ранены.

Подозреваемый, выходец из Марокко Шариф Шекат, до сих пор не задержан. Не исключено, что ему удалось скрыться на территорию Германии.

Ранее Шариф Шекат был 27 раз осужден за различные преступления, совершенные им в Германии, Франции и Швейцарии, а также был известен правоохранителям как сторонник радикального исламизма.

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