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Поезд сбил человека на станции «Электрозаводская» в центре Москвы

Происшествия

Пострадавшего мужчину осматривают медики

Поезд сбил человека на станции «Электрозаводская» в центре Москвы
MichaelGaida
Рельсы

Москва, 13 декабря 2018, 19:59 — REGNUM  Мужчина попал под колёса поезда на железнодорожной станции в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поезд сбил пожилого мужчину на железнодорожной станции «Электрозаводская», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что пострадавший упал под платформу и потерял сознание. В настоящее время его осматривают врачи «скорой помощи».

Побродности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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