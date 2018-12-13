Поезд сбил человека на станции «Электрозаводская» в центре Москвы

Москва, , 19:59 — REGNUM Мужчина попал под колёса поезда на железнодорожной станции в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поезд сбил пожилого мужчину на железнодорожной станции «Электрозаводская», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что пострадавший упал под платформу и потерял сознание. В настоящее время его осматривают врачи «скорой помощи».

Побродности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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