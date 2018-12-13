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В Котельниках потушили пожар в торговом центре

Происшествия

Загорелась новогодняя гирлянда

В Котельниках потушили пожар в торговом центре
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарные

Котельники, Московская область, 13 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  В подмосковных Котельниках ликвидирован пожар на территории торгового комплекса «Мега Белая Дача». Об этом сообщает 13 декабря пресс-центр регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:55. Уточнялось, что над входом в гипермаркет «Ашан» горит уличная гирлянда. Открытое горение было ликвидировано в 12:08, пожар полностью устранен в 12:18.

Из-за пожара из ТЦ эвакуировали около 500 человек, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре крупный пожар произошел на строительном рынке в городе Балашихе. Начавшись в одном ангаре, возгорание перешло на второй ангар, пламя охватило в общей сложности 1,2 тыс. квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

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Пожары в учреждениях торговли
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