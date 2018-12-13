В Котельниках потушили пожар в торговом центре

Котельники, Московская область, , 15:51 — REGNUM В подмосковных Котельниках ликвидирован пожар на территории торгового комплекса «Мега Белая Дача». Об этом сообщает 13 декабря пресс-центр регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:55. Уточнялось, что над входом в гипермаркет «Ашан» горит уличная гирлянда. Открытое горение было ликвидировано в 12:08, пожар полностью устранен в 12:18.

Из-за пожара из ТЦ эвакуировали около 500 человек, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре крупный пожар произошел на строительном рынке в городе Балашихе. Начавшись в одном ангаре, возгорание перешло на второй ангар, пламя охватило в общей сложности 1,2 тыс. квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

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