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На строительном рынке в подмосковной Балашихе произошел крупный пожар

Происшествия

Информация о жертвах или пострадавших не поступала

На строительном рынке в подмосковной Балашихе произошел крупный пожар
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарные

Красногорск, 25 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  Крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковной Балашихе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Известно, что пожар начался в ангаре на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха. Сперва огонь полыхал на площади 450 квадратных метров, а затем распространился на второй ангар и площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров.

К 10:12 пожар удалось локализовать на площади в 1,2 тыс. квадратных метров. Тушение продолжается.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

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