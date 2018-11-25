На строительном рынке в подмосковной Балашихе произошел крупный пожар

Красногорск, , 11:00 — REGNUM Крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковной Балашихе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Известно, что пожар начался в ангаре на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха. Сперва огонь полыхал на площади 450 квадратных метров, а затем распространился на второй ангар и площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров.

К 10:12 пожар удалось локализовать на площади в 1,2 тыс. квадратных метров. Тушение продолжается.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала.