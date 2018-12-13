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ЛНР: из ВСУ дезертировали трое военнослужащих

Происшествия

Все находились в состоянии алкогольного опьянения

Луганск, 13 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Трое украинских военнослужащих дезертировали из украинской армии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 13 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 11 декабря в 72-й отдельной механизированной бригаде в населенном пункте Троицкое. Трое солдат бригады, употребив алкогольные напитки, самовольно покинули подразделение, взяв с собой оружие.

Также в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ скончался украинский военнослужащий. Причина смерти — интоксикация алкоголем.

Напомним, злоупотребление алкогольными напитками и наркотическими веществами зачастую приводит к небоевым потерям и ранениям в украинской армии.

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