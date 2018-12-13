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Скончалась третья жертва нападения в Страсбурге

Происшествия

Еще один человек находится в состоянии смерти мозга

Париж, 13 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Третья жертва расстрела рождественской ярмарке в Страсбурге скончалась 13 декабря, сообщает со ссылкой на прокуратуру страны французское издание Le Figaro.

В прокуратуре подчеркнули, что еще один человек находится в состоянии смерти мозга. Поиски предполагаемого нападавшего продолжаются.

Напомним, вечером 11 декабря Шариф Шекат, основной подозреваемый в совершении нападения, открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге, в результате чего погибли двое человек, еще более 10 получили ранения.

Нападавшему, несмотря на ранение руки, удалось скрыться. В его поисках задействовано несколько сот сотрудников правоохранительных органов страны.

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