В Брянске работница банка сняла три миллиона рублей с чужих счетов

Клинцы, Брянская область, , 11:50 — REGNUM В городе Клинцы (Брянская область) вынесен приговор по делу бывшей сотрудницы банка, которая сняла со счетов четырех человек три миллиона рублей. Как сообщили 13 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры, суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина признана виновной в преступлении по ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину». В суде было доказано, что с июня 2016 года по январь 2018 года экс-сотрудница банка сняла с чужих расчетных счетов более трёх миллионов рублей.

«В связи с тем, что причиненный гражданам ущерб был возмещен банком, с подсудимой в пользу банка взыскана вся сумма причиненного ущерба», — сообщили в пресс-службе.

Из-за того, что у осужденной есть ребенок, которому не исполнилось 14 лет, ей предоставлена отсрочка.