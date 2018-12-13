Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга вечером 12 декабря проверили все 69 станций городского метрополитена после поступления угрожающей информации. К счастью, угроза оказалась ложной.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек. Они говорили о том, что возле станции незнакомый мужчина сказал им, что в метро «будет совершен теракт». Причем, место «теракта» не называлось.

Полиция восприняла ситуацию всерьез, и проверены были все станции подземки. Ничего опасного или подозрительного не обнаружено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который по электронной почте сообщал об угрозах взрыва на всех станциях Петербургского метрополитена. Предполагаемым преступником оказалась женщина-инвалид, состоящая на учете у психиатра.