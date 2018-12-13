Пострадавшие в Ингушетии росгвардейцы находятся в больнице

Назрань, Ингушетия, , 05:52 — REGNUM Сотрудники Росгвардии, получившие ранения в ходе операции по задержанию боевиков в Ингушетии, были доставлены в республиканскую клиническую больницу, сообщает телеканал «Звезда».

По данным телеканала, один из двух пострадавших росгвардейцев находится в травматологии, его состояние врачи оценивают как стабильное. Второму раненому провели операцию, в настоящее время он находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря возле торгового центра «Ковчек» в Назрани двое неизвестных напали на сотрудников Росгвардии, бросив в них гранату. Отмечается, что инцидент произошел при попытке сотрудников правоохранительных органов задержать двух мужчин.

Нападавшие были ликвидированы ответным огнем. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

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