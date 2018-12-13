Норвежский лыжник Клебо попал в автомобильную аварию

Осло, , 04:45 — REGNUM Трехкратный призер Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в автомобильную аварию в Норвегии, сообщает VG.

Сообщается, что Клебо, будучи за рулем автомобиля, врезался сзади в другой автомобиль, который остановился у пешеходного перехода и пропускал человека. После столкновения стоявший впереди автомобиль наехал на 12-летнюю девочку. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в австралийском Сиднее грузовик врезался в автобусную остановку. В результате столкновения погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.