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Норвежский лыжник Клебо попал в автомобильную аварию

Происшествия

В результате ДТП никто не пострадал

Осло, 13 декабря 2018, 04:45 — REGNUM  Трехкратный призер Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в автомобильную аварию в Норвегии, сообщает VG.

Сообщается, что Клебо, будучи за рулем автомобиля, врезался сзади в другой автомобиль, который остановился у пешеходного перехода и пропускал человека. После столкновения стоявший впереди автомобиль наехал на 12-летнюю девочку. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в австралийском Сиднее грузовик врезался в автобусную остановку. В результате столкновения погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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