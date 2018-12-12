Среда, 12 Декабря 2018 года
21:34:07 МСК

Израильского араба убили за продажу земли евреям

Происшествия

Предположительно, убийство было совершено по заказу руководства Палестинской Автономии

Иерусалим, 12 декабря 2018, 20:53 — REGNUM  В арабском совете Джальджулия в Израиле за продажу земли евреям был убит израильский араб Ахмад Саламе. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, убийство произошло 7 декабря.

По данным следствия, погибший прожил на территории Израиля около 30 лет после того, как бежал из Палестинской Автономии (ПА), где ранее был убит его отец. В Израиле Саламе женился и начал заниматься торговлей землей, за что был включен руководством ПА в список разыскиваемых преступников.

Стоит отметить, что после гибели Саламе активисты партии ФАТХ начали крупномасштабную компанию против торговца — по социальным сетям распространяются провокационные фото погибшего с подписью «предатель». Кроме того, сторонники ФАТХ почти открыто заявляют о том, что убийство было спланировано палестинскими властями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить