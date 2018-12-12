Израильского араба убили за продажу земли евреям

Иерусалим, , 20:53 — REGNUM В арабском совете Джальджулия в Израиле за продажу земли евреям был убит израильский араб Ахмад Саламе. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, убийство произошло 7 декабря.

По данным следствия, погибший прожил на территории Израиля около 30 лет после того, как бежал из Палестинской Автономии (ПА), где ранее был убит его отец. В Израиле Саламе женился и начал заниматься торговлей землей, за что был включен руководством ПА в список разыскиваемых преступников.

Стоит отметить, что после гибели Саламе активисты партии ФАТХ начали крупномасштабную компанию против торговца — по социальным сетям распространяются провокационные фото погибшего с подписью «предатель». Кроме того, сторонники ФАТХ почти открыто заявляют о том, что убийство было спланировано палестинскими властями.