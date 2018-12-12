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Опубликовано видео убийства военными Израиля душевнобольного палестинца

Происшествия

Тель-Авив утверждает, что в районе были беспорядки

Тель-Авив, Израиль, 12 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Израильские правозащитники опубликовали видео, на котором демонстрируется убийство израильскими военными душевнобольного палестинца, сообщает 12 декабря Anadolu.

18-летний Мохаммед Хоссам Хабали был убит выстрелом в голову во время рейда в городе Тулкарм на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан на прошлой неделе.

«Израильский офицер и двое солдат подошли к молодому человек и выстрелили в него пять или шесть раз», — говорится в заявлении правозащитников.

Представители израильских военных подчеркивают, что в данном районе проходили массовые беспорядки, однако запись с камер видеонаблюдений опровергает подобные аргументы.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, зачастую спецоперации сопровождаются применением силы.

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