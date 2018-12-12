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Страсбург: в доме предполагаемого стрелка нашли оружие и взрывчатку

Происшествия

Ранее полиция уже пыталась задержать его за причастность к ограблению

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 10:50 — REGNUM  В доме предполагаемого стрелка 29-летнего Шарифа Шеката, который 11 декабря расстрелял несколько человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, заявил 12 декабря источник, близкий к следствию, сообщает французский телеканал BFM TV.

По информации источника, в его доме обнаружены пистолет калибра 5,6×15,6 мм R, а также гранату. Ранее, утром 11 декабря, правоохранительные органы уже предпринимали попытки задержать Шеката в рамках расследования его причастности к ограблению.

Также сообщается, что полиция на протяжении длительного времени вела за ним наблюдение в связи тем, что он стал последователем радикальных исламистских идей.

Напомним, по последним данным, в результате нападения на рождественскую ярмарку 11 декабря погибли трое человек, еще более 10 получили ранения. Нападавший скрылся, в настоящий момент полиция ведет его поиски.

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