Страсбург: в доме предполагаемого стрелка нашли оружие и взрывчатку

Страсбург, Франция, , 10:50 — REGNUM В доме предполагаемого стрелка 29-летнего Шарифа Шеката, который 11 декабря расстрелял несколько человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, заявил 12 декабря источник, близкий к следствию, сообщает французский телеканал BFM TV.

По информации источника, в его доме обнаружены пистолет калибра 5,6×15,6 мм R, а также гранату. Ранее, утром 11 декабря, правоохранительные органы уже предпринимали попытки задержать Шеката в рамках расследования его причастности к ограблению.

Также сообщается, что полиция на протяжении длительного времени вела за ним наблюдение в связи тем, что он стал последователем радикальных исламистских идей.

Напомним, по последним данным, в результате нападения на рождественскую ярмарку 11 декабря погибли трое человек, еще более 10 получили ранения. Нападавший скрылся, в настоящий момент полиция ведет его поиски.