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Президент Франции выразил солидарность с жертвами нападения в Страсбурге

Происшествия

На данный момент сообщается о четырех погибших

Президент Франции выразил солидарность с жертвами нападения в Страсбурге
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Париж, 12 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «солидарность» нации всем жертвам нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге, сообщает французский телеканал BFM TV.

«Солидарность всей нации со Страсбургом, нашими жертвами и их семьями», — написал глава Елисейского дворца на своей странице в Twitter.

Напомним, вечером 11 декабря Шариф Шекат 1989 года рождения открыл огонь по посетителям рождественской ярмарке в Страсбурге, в результате чего погибли четверо человек, еще более десяти получили ранения.

На данный момент правоохранительные органы рассматривают различные версии, в том числе теракт.

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