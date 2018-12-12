Стрельба в Страсбурге унесла жизни четырех человек — СМИ

Страсбург, Франция, , 07:56 — REGNUM Французские стражи порядка продолжают розыски неизвестного, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге вечером 11 декабря. Число жертв стрелка увеличилось до четырех человек, передает телеканал BFM TV.

По сведениям издания, в результате нападения еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Le Figaro пишет, что на 10 часов утра назначено экстренное заседание правительства Франции, посвященное вопросам безопасности.

В настоящее время розыском убийцы заняты около 350 сотрудников французского антитеррористического ведомства и полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Франции заявили, что версия теракта рассматривается как одна из наиболее вероятных в расследовании стрельбы в Страсбурге.

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