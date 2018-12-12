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Глава МВД Франции вылетел на место ЧП в Страсбурге

Происшествия

Перед вылетом Кастанер уточнил, что в результате обстрела на рождественской елке погибли двое

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 00:56 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер вылетел в город Страсбург, где произошла стрельба с двумя жертвами, передает радиостанция France Info.

Уточняется, что министр направился на место ЧП по поручению президента Эммануэля Макрона. Перед вылетом Кастанер уточнил, что в результате обстрела на рождественской елке погибли двое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Страсбурге выстрелы прогремели в районе улицы Гранд-Аркад на рождественской елке: по толпе был открыт огонь из автомата. Два человека, один из которых — сотрудник полиции, погибли. 11 человек получили ранения, причем двое из них — тяжелые.

Стрелок пока не пойман, хотя личность его установлена. Сначала, сообщают очевидцы, он стрелял по военному патрулю и сам получил ранение. По данным местных СМИ, он забаррикадировался на улице Эпиналь в районе Нейдорф.

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