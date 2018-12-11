Военнослужащий российской базы в Армении задержан по подозрению в убийстве

Ереван, , 21:48 — REGNUM По делу о гибели женщины в армянском Гюмри задержан военнослужащий 102-й российской военной базы того же города. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Военнослужащий подозревается в причинении смерти по неосторожности 57-летней Джульетте Казарян, которая работала в коммунальной службе. Казарян скончалась 2 декабря в Гюмри вследствие жестокого избиения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам п. 14 ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Армении.

Ранее посольство России в Армении довольно резко отреагировало на публикации в армянской прессе о причастности военнослужащего российской военной базы к данному инциденту.

«Обратили внимание на появившиеся в ряде армянских СМИ публикации о причастности служащего дислоцированной в г. Гюмри российской военной базы к убийству гражданки Армении. Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией», — было сказано в комментарии российского посольства.

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