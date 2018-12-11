СКР выясняет причины отравления школьников в Петербурге после бассейна

Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Группа школьников почувствовала симптомы отравления после посещения школьного бассейна. Роспотребнадзор пытается выявить причину ЧП, а Следственный комитет уже начал проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

Скорую помощь пришлось вызвать 11 декабря в среднюю школу №270 на улице Освобождения в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это произошло после одного из уроков физкультуры, проводимых в плавательном бассейне школы.

В больницу были доставлены девять детей, им оказывается медпомощь. По данным СМИ, никто не находится в тяжелом состоянии, некоторые вернутся домой еще сегодня.

Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование, произведен отбор проб воды и воздуха в помещениях школы и бассейна.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

«Проводится осмотр школы с участием сотрудников Роспотребнадзора и полиции, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с заболеванием 20 воспитанников частного детского сада на Васильевском острове. У детей в ноябре была выявлена кишечная инфекция, в том числе сальмонеллез.

Напомним, в середине сентября 2018 года 25 сотрудников пятизвездочного отеля в центре Петербурга заболели сальмонеллезом. Ранее стало известно о массовом отравлении участников молодежного конгресса в гостинице «Прибалтийская», а также об отравлении участников корпоративного мероприятия в Константиновском дворце Петербурга.

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