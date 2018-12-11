В результате перестрелки в мексиканском баре погибли три человека

Монтеррей, Мексика, , 05:51 — REGNUM В мексиканском городе Монтеррея неизвестные устроили перестрелку в баре, сообщил телеканал Televisa.

Сообщается, что неизвестные, вооруженные автоматами, приехали в бар на такси. После устроенной стрельбы нападавшие скрылись. В результате перестрелки погибли три человека, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Мехико в неизвестные, переодетые в костюмы национальных мексиканских музыкантов марьячи, устроили стрельбу на площади Гарибальди. В результате стрельбы погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

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