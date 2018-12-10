Задымление напугало пассажиров петербургского метро

Санкт-Петербург, , 20:21 — REGNUM Задымление произошло на второй (синей) линии Петербургского метрополитена вечером 10 декабря. О ЧП рассказали в соцсетях очевидцы, добавив фото и видео.

Петербуржцы сообщили, что дым проник в вагоны поезда, следовавшего в сторону центра, на станции «Фрунзенская». На видеозаписи видно, что люди в вагоне начали закрывать носы платками и воротниками одежды.

На станции люди выходили из вагонов, многие поспешили покинуть метрополитен и поднялись наверх на эскалаторах. Другие остались дожидаться следующего поезда.

Судя по фотографиям, подземный вестибюль станции «Фрунзенская» основательно затянуло дымом, так что не было видно противоположный конец станции. При этом источник задымления находился в тоннеле.

Позже стало известно, что задымление произошло из-за короткого замыкания на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Технологический институт». В настоящее время движение на синей ветке восстановлено.