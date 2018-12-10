Двое подростков погибли в результате падения из окна в Москве

Москва, , 18:28 — REGNUM Двое подростков выпали из окна жилого дома 10 декабря в Новой Москве. Об этом сообщает агентства «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в 3-м микрорайоне города Московский в ТиНАО.

«Оба лежат на снегу рядом с домом, туда направлены экстренные службы», — сообщил собеседник агентства.

По информации телеканала «Рен ТВ», оба подростка — парень и девушка — погибли. Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили, что информация о падении двух человек проверяется.