В Петербурге произошло 210 несчастных случаев на производстве за год

Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 2018 год произошло 210 несчастных случаев на производстве, 40 из них — со смертельным исходом. Об этом сообщил 10 декабря заместитель главы городского комитета по труду и занятости Петр Тищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 112 случаях работники получили тяжелые травмы. Из всех эпизодов травмирования 15% произошло на стройках, еще 15% — в сфере обрабатывающих производств, 8% — на предприятиях судостроения, 6% — на транспорте.

«Хотя из трех миллионов сегодня порядка 500 тысяч работают во вредных условиях, но это значительно меньше чем в конце 1990-х», — заметил Тищенко.

Комитет по труду поучаствовал в работе 129 комиссий, которые были созваны после несчастных случаев. Тищенко напомнил, что в Петербурге приняли новый закон об охране труда, так что сейчас комитет готовит доклад по этому поводу, чтобы перейти к управленческим решениям.

«Сами работодатели много внимания уделяют этому вопросу. Это видно по динамике роста объема средств на охрану труда на предприятиях нашего города. 31 декабря истекает пятилетний срок переходного периода, в течение которого каждая организация должна была провести спецоценку рабочих мест. И если 1 января на сайте каждой организации не появится ее результаты, это причина для прихода инспекции по труду и внушительного штрафа. Суммы очень и очень приличные. Хотелось бы этого избежать», — сказал Тищенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наибольший травматизм в петербургском регионе отмечается в сфере обрабатывающих производств. Однако случаи гибели людей наиболее часто происходят в сфере транспортировки и хранения грузов и в строительстве.

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