Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 235 человек

Киншаса, , 14:59 — REGNUM Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республике Конго достигло 235 человек, сообщает 10 декабря Anadolu.

По данным министерства здравоохранения, среди 494 случаев зафиксированного заражения лихорадкой, 446 были квалифицированы как Эбола. Отмечается, что 165 человек удалось излечить.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в Демократической республике Конго в июле 2018 года. Начиная с 8 августа осуществляется вакцинация населения, с тех пор препараты получили 43 тыс. 449 человек.

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