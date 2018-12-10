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Самолет из Махачкалы совершил экстренную посадку в Челябинске

Происшествия

Борт сел из-за терявшего сознание пассажира

Челябинск, 10 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  Самолёт рейса «Махачкала — Сургут» 10 декабря, в три часа ночи, совершил экстренную посадку в городе Челябинске. Борт сел из-за того, что один из пассажиров во время перелета несколько раз терял сознание, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южно-Уральского МВД на транспорте.

Проблемы со здоровьем возникли у 39-летнего жителя города Ноябрьска. От госпитализации мужчина отказался и продолжил свой путь уже на поезде. Самолёт в 3 часа 50 минут по местному времени вновь вылетел к месту назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово» совершил пассажирский самолет, летевший из столицы в Махачкалу. На борту Boeing 737 находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров. Причиной преждевременной посадки стала образовавшаяся трещина на стекле воздушного судна.

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Авиапроисшествия
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