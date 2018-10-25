Самолёт, выполнявший рейс «Москва – Махачкала», совершил экстренную посадку

Москва, , 18:07 — REGNUM Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Махачкалу, выполнил экстренную посадку в столичном аэропорту «Домодедово». На борту Boeing 737 находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров.

Причиной досрочной посадки стала образовавшаяся трещина на стекле воздушного судна, пишет 25 октября РИА «Новости». Самолёт, по предварительной информации, принадлежит компании «Норд Авиа».

Напомним, в декабре 2017 года также была совершена экстренная посадка Boeing 737 авиакомпании Utair, также совершавшего рейс по маршруту «Москва — Махачкала». После того, как экипаж судна обнаружил течь топлива, команда приняла решение вернуться в аэропорт вылета — «Внуково». Никто из пассажиров и членов экипажа тогда не пострадал.

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