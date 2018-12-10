Снежная буря в США стала причиной гибели человека

Вашингтон, 10 декабря 2018, 10:17 — REGNUM Обильные снегопады в Соединенных Штатах стали причиной гибели человека, сообщает 10 декабря Fox News.
Стихия бушевала в штатах Теннесси, Вирджиния, Алабама и Джорджия, в результате чего без электроэнергии остались порядка 300 тыс. человек.
В ряде округов штата Северная Каролина объявлено чрезвычайное положение.
Напомним, стихия коснулась также и соседней Канады, где 17 ноября были отменены сотни авиарейсов в крупнейших городах страны, в частности в Оттаве, Монреале и Торонто.
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