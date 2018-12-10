Понедельник, 10 Декабря 2018 года
11:58:07 МСК

Снежная буря в США стала причиной гибели человека

Происшествия

Пострадали порядка 300 тыс. человек

Снежная буря в США стала причиной гибели человека
ptwo
После снегопада

Вашингтон, 10 декабря 2018, 10:17 — REGNUM  Обильные снегопады в Соединенных Штатах стали причиной гибели человека, сообщает 10 декабря Fox News.

Стихия бушевала в штатах Теннесси, Вирджиния, Алабама и Джорджия, в результате чего без электроэнергии остались порядка 300 тыс. человек.

В ряде округов штата Северная Каролина объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, стихия коснулась также и соседней Канады, где 17 ноября были отменены сотни авиарейсов в крупнейших городах страны, в частности в Оттаве, Монреале и Торонто.

Читайте ранее в этом сюжете: В США снежный шторм «Мамонт» заблокировал 1,3 тыс. авиарейсов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить