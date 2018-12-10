Осуждённый за педофилию якутский иеромонах будет обжаловать решение суда

Якутск, , 09:29 — REGNUM Иеромонах отец Мелетий (Андрей Ткаченко), работавший директором Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске, приговорён к 17 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. В епархии республики пока не лишили его сана, но молятся о даровании сил и терпения пострадавшим от действий иеромонаха.

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По информации «Якутска Вечернего», судом доказано, что отец Мелетий совершил 87 особо тяжких преступлений в отношении детей. Решение инстанции основано на множестве сложных судебномедицинских и психологосоциальных экспертиз. Вменяемость иеромонаха подтверждена. Своей вины он не признаёт.

Служение отцу Мелетию решением якутской епархии уже запрещено, но сан ещё не снят.

«В связи с вынесением приговора запрещённому в служении иеромонаху Мелетию (Ткаченко) по обвинению в тяжких преступлениях против личности, Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика, — цитирует пресс-секретаря якутской епархии Евгению Сеньчукову «Якутск Вечерний». — Мы молим Господа о даровании сил и терпения пострадавшим. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая пастырская помощь. Просим всех, кто следит за развитием ситуации, воздержаться от резких суждений, в особенности в публичном пространстве».

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Как сообщало ИА REGNUM, в то, что отец Мелетий совершал насильственные сексуальные действия в отношении детей, не достигших 14-ти лет, не верили даже сами родители пострадавших мальчиков. «Очень хорошая школа, там учителя хорошие, коллектив тоже хороший, — отмечала мать одного из детей Розалия Находкина. — Отец Мелетий хорошо относился и к детям, и ко взрослым, и к родителям. Все с уважением относились. И с его стороны, и с нашей. Родители не верят, все в шоке, конечно. Говорят, что это клевета».