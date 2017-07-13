«Это клевета»: Родители учеников арестованного за совращение иеромонаха

Якутск, , 05:57 — REGNUM В Якутии продолжают обсуждать скандал с арестом священника, который долгое время был директором православной гимназии в столице республике. Родители гимназистов, обучавшихся в этом учреждении образования, не верят в виновность иеромонаха Мелетия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Арест священника они бурно обсуждают в сети и сходятся во мнении, что это клевета, рассказала НВК «Саха» мать одного из детей Розалия Находкина.

«Очень хорошая школа, там учителя хорошие, коллектив тоже хороший, — отметила она. — Отец Мелетий хорошо относился и к детям, и ко взрослым, и к родителям. Все с уважением относились. И с его стороны, и с нашей. Родители не верят, все в шоке, конечно. Говорят, что это клевета».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля священник и экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии в Якутске иеромонах Мелетий, подозреваемый в развращении мальчиков, был заключён под стражу по решению Яктуского городского суда, подтверждённому апелляционной инстанцией. Священник обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности мальчиков, не достигших 14 лет.

В пресс-службе епархиального управления Якутска считают, что выводы о виновности иеромонаха делать рано, но в связи с возбуждением уголовного дела отец Мелетий запрещён в священнослужении. Если обвинения подтвердятся, бывший директор якутской православной гимназии будет лишён сана.