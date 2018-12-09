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Найден второй погибший в результате падения в канал ГЭС во Владикавказе

Происшествия

Личности погибших устанавливаются

Владикавказ, 9 декабря 2018, 18:27 — REGNUM  Тело второго погибшего в результате падения в ирригационный канал ГЭС в Северной Осетии найдено спасателями. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Тело второго погибшего в канале Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе было найдено в результате спуска воды из канала.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по подъёму тела. Устанавливаются личности погибших.

Кроме того, начато расследование всех обстоятельств трагического инцидента.

Ранее сообщалось о падении двух человек в ирригационный канал ГЭС во Владикавказе. Тело первого погибшего было найдено поисково-спасательной группой. Для проведения дальнейших работ по поиску тела второго погибшего спасателями было принято решение о спуске воды из канала.

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