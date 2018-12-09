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Два человека упали в канал ГЭС в Северной Осетии

Происшествия

Идёт поисково-спасательная операция

Два человека упали в канал ГЭС в Северной Осетии
Иллюстрация: Yug.so-ups.ru
Дзау ГЭС

Владикавказ, 9 декабря 2018, 17:47 — REGNUM  Поисковая операция после падения двух человек в канал ГЭС в Северной Осетии начата спасателями. Об этом 9 декабря сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

Сообщение о падении двух человек в канал Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе спасатели получили в 15:14 мск. На место происшествия были направлены три единицы техники и 13 человек личного состава.

На данный момент спасателям удалось обнаружить тело одного из упавших. Поиски второго человека продолжаются.

В ГУ МЧС отметили, что для обнаружения второго упавшего будет спущена вода из канала ГЭС. Данная операция займёт около трёх часов.

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