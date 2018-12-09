В австралийском штате закрыли пляжи после нападения акулы

Сидней, Австралия, , 08:18 — REGNUM Пляжи на побережье штата Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии закрыли после нападения акулы на сёрфера. Об этом сообщает SBS News.

Нападение произошло утром 9 ноября на побережье возле деревни Скоттс-Хед, где 36-летний мужчина занимался сёрфингом. Ему удалось добраться до берега, где его увидел прохожий, который вызвал скорую помощь.

Пострадавший мужчина госпитализирован с глубокими рваными ранами на ногах. В больнице Джона Хантера в Ньюкасле, где находится сёрфер, охарактеризовали его состояние как стабильно тяжёлое.

Местная администрация закрыла все пляжи в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года сотни акул появились на пляже Майя на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Этот пляж был закрыт для туристов около полугода назад по настоянию зоозащитников.