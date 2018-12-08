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Водителя задержали после погони со стрельбой в Саратовской области

Происшествия

Автомобиль с нетрезвой женщиной был обстрелян восемь раз

Саратов, 8 декабря 2018, 16:04 — REGNUM  Женщину, управлявшую автомобилем в нетрезвом состоянии, задержали сотрудники ДПС в Саратовской области после погони со стрельбой. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на участке автодороги Маркс-Энгельс, вечером 7 декабря. Женщина 1977 года рождения, находясь за рулём легкового автомобиля Kia Sephia/Shuma, не подчинилась требованиям инспекторов ДПС об остановке.

После непродолжительной погони за нарушительницей, инспектора ДПС произвели два выстрела в воздух, а затем выстрелили шесть раз по колёсам автомобиля. В результате водитель не справилась с управлением и автомобиль улетел в кювет. Сама нарушительница не пострадала.

По факту инцидента был составлен протокол об административном правонарушении в отношении водителя автомобиля, машина отправлена на штрафстоянку. В отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка по факту применения ими табельного оружия.

Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего школьника в Волгограде. Ребёнок был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

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Дорожно-транспортные происшествия
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