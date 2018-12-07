В Волгограде арестовали лихача, сбившего 13-летнего школьника

Волгоград, , 17:58 — REGNUM В Волгограде суд арестовал на 14 суток водителя, который сбил 13-летнего школьника на пешеходном переходе. После ДТП 7 декабря мальчик был доставлен в больницу с серьезными травмами, ему потребовалась операция.

Как сообщил портал «Новости Волгограда», водитель арестован за то, что покинул место ДТП.

Ранее УМВД России по региону сообщало, что ДТП произошло утром на Рабоче-Крестьянской улице. 13-летний школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель сбил ребенка и покинул место ДТП. В городе был введен план «Перехват». Найти нарушителя удалось по записям камер системы «Безопасный город». В итоге оказалось, что ребенка сбил 33-летний уроженец Астраханской области. Его Mercedes190 D со следами ДТП также был обнаружен.

«Водитель пояснил, что испугался ответственности и скрылся с места ДТП, не оказав помощи. Употребление алкоголя или запрещенных веществ мужчина отрицает», — сообщили в полиции.

Сейчас идет доследственная проверка.