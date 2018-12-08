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Канадские военные за год изъяли 17 тонн наркотиков

Происшествия

Канада участвует в операции Caribbe с 2006 года

Оттава, 8 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  Канадские военные завершили операцию Caribbe в Карибском море и восточной части Тихого океана по противодействию незаконному обороту наркотиков. Об этом накануне, 7 декабря, сообщается на официальном сайте вооруженных сил Канады.

В рамках этой операции канадским военным удалось задержать более 17 тонн наркотических средств в течение года, которые пытались перевезти морским путём.

Операция Caribbe проводилась канадскими военными совместно с береговой охраной США и целевой спецгруппой «Юг», которой такое руководит американская сторона. Цель спецоперации — не допустить распространение наркотиков на территории Северной Америки и способствовать региональной безопасности.

Отмечается, что количество изъятых в этом году наркотиков является значительным и свидетельствует об усердной работе членов команды, которые исполняют крайне важную миссию.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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