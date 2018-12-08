Более 10 человек пострадали при схождении с рельсов поезда в Южной Корее

Сеул, , 07:38 — REGNUM 14 человек, в том числе два работника железной дороги, пострадали результате схода с рельс поезда в Южной Корее, сообщает 8 декабря агентство Yonhap News.

Инцидент произошёл рано утром 8 декабря, в 01:35 мск. Скоростной поезд, везущий 198 пассажиров из Каннына в Сеул, сошёл с рельс на скорости около 103 км/час.

Сообщается, что в результате схода поезда разрушен путь и повреждён телеграфный столб. Авария произошла через пять минут после отхода поезда со станции отправления.

Все 14 человек госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Восстановление железнодорожных путей займёт некоторое время, поэтому движение пездов по данной ветке приостановлено. Все пассажиры были доставлены в пункт назначения автобусами.

Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи создало специальную группу для расследования причин крушения поезда.

Стоит отметить, что данная железнодорожная авария — первая на участке железной дороги между Канныном и Сеулом с декабря 2017 года.

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