В Белгороде из-за снегопада пострадала троллейбусная сеть

Белгород, , 14:14 — REGNUM В Белгороде сильный снегопад, начавшийся в ночь с 6 на 7 декабря, привёл к обрыву троллейбусной контактной сети в районе автовокзала. Как сообщила пресс-служба мэрии, авария произошла около 8:00 и уже к 10:00 была устранена. При этом коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада.

Причиной обрыва троллейбусных проводов специалисты МУП «Городской пассажирский транспорт» назвали налипание мокрого снега и износ контактной сети. После починки общественный транспорт возобновил работу в обычном режиме.

Снег с улиц города убирают 105 единиц техники и более 300 человек — обрабатывают тротуары песком и солью, расчищают подходы к пешеходным переходам и остановкам. Сотрудники МБУ «Управление Белгорблагоустройства» с 1 ноября работают в круглосуточном режиме. В ночь с 6 на 7 декабря работало 57 единиц техники, которые за сутки вывезли 865 кубометров снега.

Уборкой дворов занимаются 652 дворника и 45 единиц техники УК и ТСЖ. Также в Белгороде создана специальная комиссия из экологов, муниципальных инспекторов и сотрудников департамента городского хозяйства, которые регулярно патрулируют дворовые территории.