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Обыск в офисе еврейской общины в Москве не привёл к уголовному делу

Происшествия

В отношении Каргина проводилась проверка

Москва, 7 декабря 2018, 13:35 — REGNUM  В Москве правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина, сообщил адвокат Игорь Зубер, передаёт агентство «Москва».

В отношении Каргина проводилась проверка.

«Защита получила копию соответствующего постановления. Из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что каких-либо признаков в действиях моего подзащитного по организации экстремистской деятельности в Центре по противодействию экстремизму не выявлено», — заявил Зубер.

В августе 2018 года Зубер сообщил СМИ об обыске, который провела полиция в офисе Московской еврейской религиозной общины в рамках доследственной проверки в отношении лидера движения «Шахар» Александра Каргина.

По его словам, в помещении при обследовании нашли националистическую литературу, однако она не принадлежит Каргину и якобы подброшена.

Читайте ранее в этом сюжете: В офисе Московской еврейской общины нашли антисемитскую литературу

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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