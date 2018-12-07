Обыск в офисе еврейской общины в Москве не привёл к уголовному делу

Москва, , 13:35 — REGNUM В Москве правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении лидера еврейского движения «Шахар» Александра Каргина, сообщил адвокат Игорь Зубер, передаёт агентство «Москва».

В отношении Каргина проводилась проверка.

«Защита получила копию соответствующего постановления. Из текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что каких-либо признаков в действиях моего подзащитного по организации экстремистской деятельности в Центре по противодействию экстремизму не выявлено», — заявил Зубер.

В августе 2018 года Зубер сообщил СМИ об обыске, который провела полиция в офисе Московской еврейской религиозной общины в рамках доследственной проверки в отношении лидера движения «Шахар» Александра Каргина.

По его словам, в помещении при обследовании нашли националистическую литературу, однако она не принадлежит Каргину и якобы подброшена.

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