Почти 200 боеприпасов выпустили ВСУ по ДНР

Донецк, , 09:44 — REGNUM ВСУ 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 6 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ стреляли на всех трех направлениях. Украинские каратели выпустили по населенным пунктам республики 34 мины, 100 гранат, а также произвели множество выстрелов из пулеметов, БМП и стрелкового оружия. Под обстрел попали 13 населенных пунктов. Всего за сутки ВСУ выпустили 196 боеприпасов по ДНР.

Напомним, сутками ранее украинские боевики вели огонь примерно такой же интенсивности, выпустив по республике 215 боеприпасов.

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