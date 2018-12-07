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Почти 200 боеприпасов выпустили ВСУ по ДНР

Происшествия

Украинские боевики выпустили 34 мины и 100 гранат

Почти 200 боеприпасов выпустили ВСУ по ДНР
Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Донецк, 7 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  ВСУ 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 6 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ стреляли на всех трех направлениях. Украинские каратели выпустили по населенным пунктам республики 34 мины, 100 гранат, а также произвели множество выстрелов из пулеметов, БМП и стрелкового оружия. Под обстрел попали 13 населенных пунктов. Всего за сутки ВСУ выпустили 196 боеприпасов по ДНР.

Напомним, сутками ранее украинские боевики вели огонь примерно такой же интенсивности, выпустив по республике 215 боеприпасов.

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