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В одном из полицейских участков Норвегии обнаружено взрывное устройство

Происшествия

Руководство норвежской полиции заявляет, что рассматривает это как нападение на правоохранителей

Осло, 6 декабря 2018, 19:54 — REGNUM  Норвежские полицейские из числа сотрудников участка в Ши нашли среди почтовых пакетов, поступивших к ним в участок, взрывное устройство, сообщает 6 декабря норвежская газета VG.

Участок Ши расположен к юго-востоку от норвежской столицы Осло. Полицейские вызвали взрывотехников, эвакуировали сотрудников и оцепили здание. Взрывотехники смогли обезвредить найденное взрывное устройство и сообщили, что оно должно было сработать сразу после вскрытия пакета.

«Взрывное устройство было настоящим, способным нанести ранения людям. Это очень серьезное преступление. Мы рассматриваем это как нападение на полицию с целью нанесения большого ущерба», — цитирует газета слова начальника местной полиции Йона Стевена Хасселдаля.

Другие представители норвежской полиции заявили, что это особый случай, аналоги которого для Норвегии нетипичны.

Правоохранители начали расследование.

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