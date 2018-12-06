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Во владимирской колонии началась проверка инцидента с откушенным языком

Происшествия

Обстоятельства инцидента изучают прокуратура и МВД

Владимир, 6 декабря 2018, 17:40 — REGNUM  Прокуратура Владимирской области региональное управление МВД России начали проверку в связи с членовредительством одного из заключенных Владимирского централа. Об этом 6 декабря сообщил «Интерфакс». По данным издания, проверка проводится по материалам областного УФСИН.

«Спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями приступила к проверке информации о факте членовредительства. Также к проверке подключилась прокуратура Владимирской области», — цитирует издание старшего помощника прокурора области Викторию Туркову.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ распространили информацию, что одному из заключенных Владимирского централа отрезали язык и выбили зубы. Позже в УФСИН заявили, что часть языка осужденный сам откусил себе. Это пострадавший подтвердил во время личного общения с представителями региональной Общественной наблюдательной комиссии. Сейчас он переведен в другую колонию.

Ранее СМИ также сообщали, что владимирские следователи возбудили уголовное дело о пытках во Владимирском централе. Эта информация пока подтверждения не получила. Кроме того, летом заключенные этой тюрьмы держали голодовку и требовали встречи с представителями Генпрокуратуры, заявляя, что не согласны с некоторыми действиями сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирский заключенный откусил себе язык – УФСИН

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Происшествия в местах лишения свободы
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