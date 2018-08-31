Голодовка во владимирской колонии прекращена – ФСИН

Владимир, , 14:14 — REGNUM Заключенные Владимирского централа прекратили голодовку. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба УФСИН России по Владимирской области. Письменное заявление о прекращении голодовки один из осужденных написал 30 августа.

«26 августа 2018 года от троих осужденных Тюрьмы-2 УФСИН России по Владимирской области также поступили письменные заявления о прекращении голодовки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что голодовка, по данным УФСИН, началась 22 августа. 31 августа тюрьму посетили члены ОНК по Владимирской области. Они убедились, что все заключенные принимают пищу. Жалоб от осужденных правозащитники не получили.

ИА REGNUM напоминает, что изначально информацию о голодовке во владимирской колонии распространили правозащитники. В УФСИН опровергли эту информацию. После уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, которая встретилась с осужденным, сообщила, что голодовку с 13−14 августа держат трое заключенных. Они требовали встречи с представителями Генеральной прокуратуры, заявляя, что не согласны с некоторыми действиями сотрудников ФСИН.

Отметим, что ранее СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту смерти от пневмонии заключенного в одной из колоний на территории региона. До этого в Брянской области было возбуждено уголовное дело об убийстве осужденного в колонии №6 — в совершении преступления подозревается сотрудник колонии.

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