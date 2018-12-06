«Ищем всё-таки живых»: в Хакасии продолжаются поиски пропавших туристов

Абакан, , 11:03 — REGNUM В Хакасии в районе населённого пункта Приисковый продолжаются поиски четверых туристов, пропавших почти две недели назад, 24 ноября.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Хакасии Романа Стрельникова, поиски не останавливаются ни на минуту. За весь период пять раз применяли вертолёт МЧС России. Основные усилия сосредоточены на том месте, где были обнаружены снегоходы пропавших туристов.

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«Спасатели фактически пешком, по глубокому снегу и сопутствующим сильным морозам, осуществляют детальное обследование местности, где были обнаружены снегоходы, с надеждой найти либо укрытие, либо непосредственно самих потерявшихся», — сказал Стрельников. Видео с его комментарием опубликовано на странице «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что поисковые работы будут продолжаться, несмотря на сложные условия.

При этом известно, что категорию поисков поменяли — с поисково-спасательных мероприятий на поисковые. И это вызвало ряд вопросов.

«Если говорить о юридических тонкостях, по заявке министерства внутренних дел мы проводим поисковые мероприятия. Специфика здесь практически не меняется. Мы, как спасательная служба, ищем всё-таки живых людей. Надеемся, конечно, на успех этой операции», — прокомментировал сотрудник МЧС.

Сколько ещё будут продолжаться поисковые мероприятия, сказать сложно. По возможности, если будут позволять погодные условия, будет использоваться вертолёт.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трое мужчин из Красноярского края и жительница Саяногорска пропали в Хакасии 24 ноября, отправившись кататься на снегоходах. 28 ноября были найдены снегоходы и предположительное место стоянки туристов. Однако поиски людей результатов не дали.

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