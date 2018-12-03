Пропавших в Хакасии туристов ищут уже вторую неделю

Абакан, , 12:47 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Хакасии уже вторую неделю продолжаются поиски четверых туристов, пропавших 24 ноября во время прогулки на снегоходах. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 декабря, в республиканском ГУ МЧС России.

Спасатели работают в тяжёлых условиях горно-таёжной местности. К поискам подключены волонтёры. Обследован участок площадью 338 квадратных километров. Работу осложняют неблагоприятные погодные условия и горный рельеф. Поисковым группам приходится работать в глубоком снегу (от полутора метров), при сильном ветре и существенном перепаде высот.

В МЧС обнародовали некоторые подробности поисковой операции. Сообщение о пропавших в районе посёлка Приисковый (340 км от Абакана) туристов поступило спасателям вечером 24 ноября. На месте происшествия бушевал снежный буран. В Приисковый выдвинулась наземная группировка спасателей в составе восьми человек. Активная поисковая операция началась 25 ноября.

26 ноября буран утих, в воздух поднялся вертолёт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вертолёт работал два дня, пока позволяла погода. Осмотр с воздуха результатов не принёс. 27 ноября группировка спасателей была усилена. 28 ноября в районе горы Арарат волонтёры обнаружили три снегохода, принадлежащих пропавшей группе, и предположительное место стоянки. С этого дня окрестности горы Арарат и русло близлежащей реки Левая Сарала стало приоритетным направлением поиска. Следующие несколько дней указанный район тщательно проверялся. Спасатели и волонтёры работали днём и ночью. Был привлечён кинологический расчёт, но поисковая собака не смогла работать из-за слишком глубокого снега. 2 декабря к поискам вновь подключили вертолёт, однако следов пропавшей группы обнаружить не удалось.

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По мнению опытных спасателей, снегоходчики покинули место, где было обнаружено убежище, во время бурана. Из-за плохой погоды группа не могла уйти далеко от места обнаружения снегоходов.

«Сейчас все надежды на благополучный исход поисковой операции связаны с обнаружением возможного укрытия пропавших туристов, скрытого снежным покровом», — сказали в ГУ МЧС по Хакасии. Поисковые работы продолжаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пропавшие — трое мужчин из Красноярского края и 36-летняя жительница Саяногорска. По факту исчезновения туристов в Орджоникидзевском районе Хакасии проводят проверку следователи.

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