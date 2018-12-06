Индонезийские военные нашли тела 16 погибших, расстрелянных в Папуа

Джакарта, , 09:37 — REGNUM Индонезийские силы безопасности объявили в четверг, 6 декабря, что они обнаружили 16 тел после массового убийства строителей в Папуа, на востоке Индонезии, сообщает Tempo.

Командующий военным пехотным полком 172 / PVY Бинсар Сианипар заявил, что тела жертв будут немедленно эвакуированы в город Тимика.

Сообщается, что погибшие еще не были идентифицированы, а военные не представили подробности случившегося.

Убийство рабочих, строящих дороги и мосты для индонезийского общества, стало самым серьезным инцидентом в регионе за последние десять лет.

Известно, что троим рабочим удалось выжить. По их словам, по меньшей мере 19 рабочих были застрелены.

В сообщении, опубликованном на странице Facebook, армия освобождения Западного Папуа заявила, что она убила 24 рабочих по приказу регионального командира Экиануса Когоя.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 активистов были задержаны в стране в ходе полицейских операций, направленных на подавление демонстраций 1 декабря, дата, которую жители Папуа считают днем независимости от голландской колонизации. В 1969 году этот богатый природными ресурсами регион стал частью Индонезии.

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