Четверг, 6 Декабря 2018 года
10:22:02 МСК

Индонезийские военные нашли тела 16 погибших, расстрелянных в Папуа

Происшествия

Троим рабочим удалось выжить

Джакарта, 6 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Индонезийские силы безопасности объявили в четверг, 6 декабря, что они обнаружили 16 тел после массового убийства строителей в Папуа, на востоке Индонезии, сообщает Tempo.

Командующий военным пехотным полком 172 / PVY Бинсар Сианипар заявил, что тела жертв будут немедленно эвакуированы в город Тимика.

Сообщается, что погибшие еще не были идентифицированы, а военные не представили подробности случившегося.

Убийство рабочих, строящих дороги и мосты для индонезийского общества, стало самым серьезным инцидентом в регионе за последние десять лет.

Известно, что троим рабочим удалось выжить. По их словам, по меньшей мере 19 рабочих были застрелены.

В сообщении, опубликованном на странице Facebook, армия освобождения Западного Папуа заявила, что она убила 24 рабочих по приказу регионального командира Экиануса Когоя.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 активистов были задержаны в стране в ходе полицейских операций, направленных на подавление демонстраций 1 декабря, дата, которую жители Папуа считают днем независимости от голландской колонизации. В 1969 году этот богатый природными ресурсами регион стал частью Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии приступили к расследованию массового убийства в Папуа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить