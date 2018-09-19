Первые уголовные дела в отношении лже-инвалидов возбуждены в Дагестане

Махачкала, , 15:26 — REGNUM В Дагестане начали разбираться с липовыми инвалидами. Первые три жителя республики, получавшие денежные выплаты после незаконного оформления пенсии по инвалидности, уже попали под уголовное преследование, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Общая сумма ущерба, нанесенного лже-инвалидами, составила около 238 тыс. рублей. В отношении троих жителей Ботлихского района возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат. Они заставят злоумышленников «выздороветь» и возместить ущерб государству.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Дагестане была раскрыта преступная группа, которая устанавливала инвалидности местным жителям за денежные вознаграждения. Во главе этой группы стоял глава бюро медэкспертизы Магомед Махачев. В ее состав входили его подчиненные, сотрудники медучреждений и другие лица.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главный фигурант Магомед Махачев скрывался от следствия и был задержан в Грозном. Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взяток, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере.

Как установлено в ходе следствия, только в 2017 году преступная группа сделала «инвалидами» за деньги более 300 жителей Дагестана. Ущерб, который нанесли лже-инвалиды, составил более 24 млн рублей.

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