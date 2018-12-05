Сенатор от Аляски о последствиях землетрясения: «Экстраординарно»

Джуно , США, , 12:36 — REGNUM Отсутствие жертв после землетрясения на Аляске говорит не о совпадении, а в правильных выводах, сделанных из Великого Аляскинского землетрясения (самого сильного в истории США), пишет сенатор от этого штата Лиза Мурковски в своем твиттере 5 декабря.

«Экстраординарно, что у нас было 0 жертв в этом землетрясении и только несколько травм. Устойчивость Аляски и наших зданий является свидетельством уроков, извлеченных из землетрясения 1964 года, и говорит о нашем уровне готовности. Ремонтная техника трудится вовсю, но нам все еще есть, куда идти».

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений произошла на Аляске: за землетрясением 30 ноября магнитудой 7,1 на следующий день произошло еще одно, магнитудой 5,2. После первого землетрясения президент США Дональд Трамп ввел на Аляске режим чрезвычайной ситуации. Была объявлена угроза цунами, но волна не образовалась.