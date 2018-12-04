Автобус со школьной футбольной командой попал в ДТП в Арканзасе

Бентон, США, , 02:43 — REGNUM В результате аварии с участием пассажирского автобуса, в котором ехала детская футбольная команда, в американском штате Арканзас, погиб один человек, сообщает Associated Press.

Сообщается, что ДТП произошло в районе города Бентон. В автобусе ехала школьная футбольная команда из Далласа в Мемфис, однако транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

В результате аварии, один ребенок погиб и еще 40 человек получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в американском штате Массачусетс школьный автобус вылетел с дороги. В результате ДТП пострадали по меньшей мере двое взрослых, которые были госпитализированы с серьезными травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Массачусетсе произошла авария с участием школьного автобуса