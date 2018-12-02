В Московской области с рельс сошёл вагон с продовольственными товарами

Люберцы, Московская область, , 15:49 — REGNUM Вагон с продуктами питания сошёл с рельс в Подмосковье. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на станции «Люберцы — 1», один из вагонов поезда, состоящего из тепловоза и четырёх вагонов, сошёл с рельс. В вагоне перевозились продукты питания.

В результате инцидента никто не пострадал, железнодорожное полотно не повреждено.

Так как происшествие случилось на частном подъездном пути, то к задержкам или другим изменениям в расписании движения поездов не привело.

В настоящий момент в районе ЧП проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось о ЧП на железнодорожной станции в Забайкалье, где была обнаружена утечка, предположительно, серной кислоты из цистерны, предназначенной для Приаргунского производственного горно-химического объединения в городе Краснокаменск.

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