Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
13:25:06 МСК

На железнодорожной станции в Забайкалье обнаружена утечка опасного вещества

Происшествия

Течь обнаружена в одной из цистерн

Борзя, Забайкальский край, 2 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Утечку опасного химического вещества, предположительно, серной кислоты, обнаружили на станции Борзя Забайкальского края. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Утечка было обнаружена сегодня утром. Под одной из цистерн, в которой, согласно документам, перевозится серная кислта, было обнаружена течь. Вагон был немедленно оцеплен сотрудниками транспортной полиции.

Оцеплен был также и перрон, где, вследствие течи из цистерны, образовалась лужа из химического вещества.

Для оценки ситуации из Читы были вызваны сотрудники «Экоспаса».

Сообщается, что груз серной кислоты предназначался для Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) и доставлялся в город Краснокаменск.

Отмечается, что изменений в расписании железнодорожных перевозок не произошло из-за малой загруженности станции Борзя в зимнее время года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 23 человек из-за утечки взрывоопасного вещества на севере Китая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на железнодорожных вокзалах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить