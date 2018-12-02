Трое подростков пострадали в ДТП под Волгоградом

Волгоград, , 10:31 — REGNUM Трое подростков пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Волгоградской области. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло днём 1 декабря на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области. 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением и его автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗ-2120 — школьники 15, 16, и 17 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в местный госпиталь.